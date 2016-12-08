Кремлевский триумф Кристины Агилеры и Шнура

Вручение Российской национальной музыкальной премии не обошлось без эффектных сюрпризов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
7 декабря в Кремлевском дворце прошла церемония вручения Российской национальной музыкальной премии. Среди лауреатов и выступающих оказались не только поп-кумиры, но и звезды рока и классической музыки, а хедлайнером шоу стала Кристина Агилера.
Победителей выбирали 163 представителя Академии российской музыки — известные артисты, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов, продюсеры и прочие специалисты индустрии.
— Эта премия радикально отличается от многих, так как не связана ни с одним из медиахолдингов и на сегодняшний день она пока независимая, — убеждал «Известия» продюсер Иосиф Пригожин. — В этом году даже молодые исполнители попали в номинации с уже состоявшимися артистами. Так, Юлианна Караулова представлена в одном списке с Валерией, Полиной Гагариной и Ёлкой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Среди членов жюри была и руководитель телеканала MTV Яна Чурикова.
— Я очень редко соглашаюсь быть в составе жюри, — призналась «Известиям» Яна. — Меня порадовало, что среди голосующих все главные люди в индустрии, но нет четкой клановости. Я загадала: если в номинации «Лучший хип-хоп-проект» найду исполнителей исключительно популярных, тогда вообще голосовать не буду. Но когда увидела там Oxxymiron, подумала, что это похоже на объективность.
Среди многочисленных представителей поп-цеха в церемонии участвовали и представители более серьезных жанров.
— Я против того, чтобы рок-н-ролл сидел в подвале, поэтому я здесь и буду петь на сцене Кремля, — решительно сообщила Диана Арбенина.
Также в Кремль прибыл и Денис Мацуев, признанный инструменталистом года в классической музыке — впервые в числе номинантов появились музыканты-народники и академические исполнители, что приблизило премию к Grammy. А вот вокалист года Анна Нетребко, увы, не смогла прибыть в Москву — она находится в Вене рядом со своим супругом Юсифом Эйвазовым, получившим травму.
Лучшим исполнителем городских романсов года (еще одна новая номинация) стал Семен Слепаков, который, видимо, не рассчитывал получить награду, потому и не появился в Кремле. Не мечтал о премии и Леонид Агутин. Его лауреатство в номинации «Лучший поэт» оказалось неожиданностью для всех.
— Я 20 лет пишу песни и тексты, и наконец-то меня отметили хотя бы в номинации, — изумлялся Леонид. — Но когда оказалось, что я получаю премию, счастье стало подкатывать ко мне волнами.
Вдвое больше шансов стать лучшим поэтом года было у Михаила Гуцериева, не только автора двух номинированных хитов, но и одного из спонсоров премии. Впрочем, в кулуарах бизнесмен признавался, что рад победе Агутина.
Одним из главных триумфаторов вечера оказался Сергей Шнуров, также не явившийся в Кремль. Призы за него получали Лев Лещенко и Филипп Киркоров.
— Я скоро поеду в Питер на запись дуэта с Сергеем и передам ему приз, — поведал собравшимся о своих планах Филипп.
Киркоров, как полагается королю эстрады, сидел в первом ряду и комментировал происходящее из зала. Он недоумевал, почему лучшей песней Шнура стала «В Питере пить!», а не хит про лабутены. Но долго горевать Киркорову не пришлось — видео на песню «Экспонат» в итоге получило заслуженную награду. А еще «Ленинград» был признан лучшей рок-группой года. Не обделили ризами и самого Киркорова. Он стал обладателем двух премий — за лучшее шоу и за лучшую песню к фильму («Экипаж»).
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Поп-исполнительницей года назвали Ёлку. Исполнителем — Диму Билана. Премию ему вручала Елена Исинбаева.
— Под вашу песню «Невозможное возможно» в 2006-м я установила мировой рекорд. Еще года четыре я слушала ее и всё время выигрывала, — призналась со сцены олимпийская чемпионка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В роли приглашенной звезды выступила обладательница четырех Grammy Кристина Агилера. До кремлевской сцены американская певица добралась не сразу: на въезде через Боровицкие ворота не хотели пускать машину артистки, так как для идентификации личности охране требовались не только ее имя и фамилия, но еще и отчество. Казус решался 40 минут, после чего Кристина отказалась от фотосессий и общения с прессой. Зато зрителю она отдалась сполна — под пять хитов Агилеры Кремль стонал от восторга.
Справка «Известий»
Российская национальная музыкальная премия создана фондом «Академия российской музыки». Вручается за достижения по итогам прошедшего года в 16 номинациях. Номинантов выдвигают звукозаписывающие компании (лейблы), продюсеры и продюсерские центры.