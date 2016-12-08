Кремлевский триумф Кристины Агилеры и Шнура

7 декабря в Кремлевском дворце прошла церемония вручения Российской национальной музыкальной премии. Среди лауреатов и выступающих оказались не только поп-кумиры, но и звезды рока и классической музыки, а хедлайнером шоу стала Кристина Агилера.



Победителей выбирали 163 представителя Академии российской музыки — известные артисты, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов, продюсеры и прочие специалисты индустрии.



— Эта премия радикально отличается от многих, так как не связана ни с одним из медиахолдингов и на сегодняшний день она пока независимая, — убеждал «Известия» продюсер Иосиф Пригожин. — В этом году даже молодые исполнители попали в номинации с уже состоявшимися артистами. Так, Юлианна Караулова представлена в одном списке с Валерией, Полиной Гагариной и Ёлкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Среди членов жюри была и руководитель телеканала MTV Яна Чурикова.

— Я очень редко соглашаюсь быть в составе жюри, — призналась «Известиям» Яна. — Меня порадовало, что среди голосующих все главные люди в индустрии, но нет четкой клановости. Я загадала: если в номинации «Лучший хип-хоп-проект» найду исполнителей исключительно популярных, тогда вообще голосовать не буду. Но когда увидела там Oxxymiron, подумала, что это похоже на объективность.

Среди многочисленных представителей поп-цеха в церемонии участвовали и представители более серьезных жанров.

— Я против того, чтобы рок-н-ролл сидел в подвале, поэтому я здесь и буду петь на сцене Кремля, — решительно сообщила Диана Арбенина.

Также в Кремль прибыл и Денис Мацуев, признанный инструменталистом года в классической музыке — впервые в числе номинантов появились музыканты-народники и академические исполнители, что приблизило премию к Grammy. А вот вокалист года Анна Нетребко, увы, не смогла прибыть в Москву — она находится в Вене рядом со своим супругом Юсифом Эйвазовым, получившим травму.

Лучшим исполнителем городских романсов года (еще одна новая номинация) стал Семен Слепаков, который, видимо, не рассчитывал получить награду, потому и не появился в Кремле. Не мечтал о премии и Леонид Агутин. Его лауреатство в номинации «Лучший поэт» оказалось неожиданностью для всех.

— Я 20 лет пишу песни и тексты, и наконец-то меня отметили хотя бы в номинации, — изумлялся Леонид. — Но когда оказалось, что я получаю премию, счастье стало подкатывать ко мне волнами.

Вдвое больше шансов стать лучшим поэтом года было у Михаила Гуцериева, не только автора двух номинированных хитов, но и одного из спонсоров премии. Впрочем, в кулуарах бизнесмен признавался, что рад победе Агутина.

Одним из главных триумфаторов вечера оказался Сергей Шнуров, также не явившийся в Кремль. Призы за него получали Лев Лещенко и Филипп Киркоров.

— Я скоро поеду в Питер на запись дуэта с Сергеем и передам ему приз, — поведал собравшимся о своих планах Филипп.

Киркоров, как полагается королю эстрады, сидел в первом ряду и комментировал происходящее из зала. Он недоумевал, почему лучшей песней Шнура стала «В Питере пить!», а не хит про лабутены. Но долго горевать Киркорову не пришлось — видео на песню «Экспонат» в итоге получило заслуженную награду. А еще «Ленинград» был признан лучшей рок-группой года. Не обделили ризами и самого Киркорова. Он стал обладателем двух премий — за лучшее шоу и за лучшую песню к фильму («Экипаж»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Поп-исполнительницей года назвали Ёлку. Исполнителем — Диму Билана. Премию ему вручала Елена Исинбаева.

— Под вашу песню «Невозможное возможно» в 2006-м я установила мировой рекорд. Еще года четыре я слушала ее и всё время выигрывала, — призналась со сцены олимпийская чемпионка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В роли приглашенной звезды выступила обладательница четырех Grammy Кристина Агилера. До кремлевской сцены американская певица добралась не сразу: на въезде через Боровицкие ворота не хотели пускать машину артистки, так как для идентификации личности охране требовались не только ее имя и фамилия, но еще и отчество. Казус решался 40 минут, после чего Кристина отказалась от фотосессий и общения с прессой. Зато зрителю она отдалась сполна — под пять хитов Агилеры Кремль стонал от восторга.

Справка «Известий»

Российская национальная музыкальная премия создана фондом «Академия российской музыки». Вручается за достижения по итогам прошедшего года в 16 номинациях. Номинантов выдвигают звукозаписывающие компании (лейблы), продюсеры и продюсерские центры.