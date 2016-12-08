Мэрия Ярославля закупит униформу для своих сотрудников

Для некоторых сотрудников мэрии Ярославля решено закупить униформу.



Информацию об этом подтвердили ИА «ЯРНОВОСТИ» в пресс-службе городской администрации.



Впрочем, там уточнили, что деньги для этого будут выделены из внебюджетных источников.



Униформа в виде жилета и юбки появится у шести сотрудников секретариата и отдела протокола. Как объяснили в пресс-службе, это связано с необходимостью строгого соблюдения делового стиля на официальных мероприятиях.

Отметим, в октябре исполняющий обязанности мэра Владимир Слепцов распорядился ввести в администрации дресс-код.



К примеру, в одежде ярославских чиновников должен соблюдаться деловой стиль, отсутствовать экстравагантность. Исключены кричащие принты, одежда с надписями и изображениями животных и людей. Шлепанцы, стразы, глубокое декольте, короткие юбки, неглаженая одежда и чрезмерное использование парфюмерии Слепцов запретил.