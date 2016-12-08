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Четверг,
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Украина и Польша подписали договор о расширении газопровода на границе

Проект предполагает сооружение нового газопровода между узлом газа «Германовичи» на польской стороне и «Бильче-Волица» на украинской

Операторы «Укртрансгаза» и польская газотранспортная система Gaz-System S.A. подписали документ о сотрудничестве в рамках проекта строительства газового интерконнектора на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

«Украинский и польский операторы газотранспортных систем ОАО «Укртрансгаз» и Gaz-System S.A. подписали соглашение о правилах взаимодействия с целью соединения транспортных систем двух стран посредством будущего интерконнектора Польша — Украина», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Проект предполагает сооружение нового газопровода между узлом газа «Германовичи» на польской стороне и «Бильче-Волица» на украинской стороне.

Как заявили в компании, интерконнектор позволит увеличить пропускную способность до 5 млрд куб. м газа в год в 2020 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о договоренности со своим польским коллегой Анджеем Дудой ускорить реализацию проекта.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Украина и Польша подписали договор о расширении газопровода на границе

Проект предполагает сооружение нового газопровода между узлом газа «Германовичи» на польской стороне и «Бильче-Волица» на украинской

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