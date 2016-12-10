Новогодний «След»

В канун Нового года эфир «Пятого канала» порадует телезрителей четырьмя премьерными выпусками сериала «След». В честь праздника фэсовцы (сотрудники Федеральной экспертной службы) ненадолго оставят расследования, чтобы хотя бы раз за год всем коллективом собраться за круглым столом.

— Уже стало доброй традицией снимать новогодние серии. Нам это очень нравится, поскольку участвуют все актеры, которые снимаются в сериале. На этот раз получилось очень трогательно — с песнями, танцами и поздравлениями, — поделился с «Известиями» Владимир Ташлыков, исполняющий роль майора Николая Круглова.

Фото: предоставлено пресс-службой Пятого канала

Офис с выкрашенными в синий цвет стенами засиял десятками огней праздничных гирлянд. В центре стола, за которым обычно проводятся совещания, нашлось место для нарядной елки, корзин с фруктами и шампанского.

— Обычная фэсовская пьянка, по-другому не назовешь, — смеется исполнительница роли полковника Рогозиной актриса Ольга Копосова. — Говорю: «Здравствуйте, товарищи, с Новым годом!». А потом все пьют, поют и водят хороводы.

Главным сюрпризом для зрителей станет новогодняя песня в исполнении полковника Рогозиной. Для своего коллектива Галина споет песенку про «Пять минут».

Фото: предоставлено пресс-службой Пятого канала

— Меня, конечно, в этом смысле подставили, потому что решилось всё в последнюю минуту — было заявлено, что Рогозина будет петь. Не знаю, как я выкрутилась… Зверски устала в этот день, — улыбается Ольга Колосова.

По словам режиссера сериала Юрия Харнаса, в новогодних сериях часть сюжета посвящена личным отношениям героев.

— В каждой серии есть какая-то новогодняя загадка, некая детективная сказка. Эти эпизоды гораздо менее брутальные, чем классический «След», который так любят наши зрители, — предвосхитил интригу режиссер.