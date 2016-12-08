Роналду запретил рассказывать о себе в течение 70 лет после смерти

Известный спортсмен Криштиану Роналду запрещает персоналу разглашать любую информацию о себе. При приеме на работу все сотрудники подписывают соглашение с соответствующим содержанием.

Об этом пишет Life со ссылкой на португальские сайты. Все работающие на нападающего «Реал Мадрид» и члены их семей обязаны хранить молчание о футболисте. Соглашение действует в настоящий момент и в течение 70 лет после смерти Роналду, уточняется в сообщениях.



В противном случае проговорившихся ждет штраф в сумме £300 тыс.



«Спорт-экспресс» отмечает, что речь идет о сотрудниках клуба «Реал Мадрид», за который выступает португалец.

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