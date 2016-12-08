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Врачи Нижнего Новгорода впервые пересадили поджелудочную железу

Хирургическое вмешательство перенесла пациентка с тяжелой формой сахарного диабета

Врачи Приволжского окружного медицинского центра и Нижегородской государственной медицинской академии впервые в Поволжье провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

По данным НИА «Нижний Новгород», хирургическое вмешательство перенесла 36-летняя пациентка с тяжелой формой сахарного диабета первого типа, которой пересадили орган от донора. Операция прошла успешно, сейчас женщина проходит реабилитацию. Всего в Нижегородской области в такой операции нуждаются около 400 человек.

На сегодняшний день пересадка поджелудочной железы является единственным методом лечения тяжелой формы инсулинозависимого сахарного диабета.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Врачи Нижнего Новгорода впервые пересадили поджелудочную железу

Хирургическое вмешательство перенесла пациентка с тяжелой формой сахарного диабета

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