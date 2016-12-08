Врачи Нижнего Новгорода впервые пересадили поджелудочную железу

Врачи Приволжского окружного медицинского центра и Нижегородской государственной медицинской академии впервые в Поволжье провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

По данным НИА «Нижний Новгород», хирургическое вмешательство перенесла 36-летняя пациентка с тяжелой формой сахарного диабета первого типа, которой пересадили орган от донора. Операция прошла успешно, сейчас женщина проходит реабилитацию. Всего в Нижегородской области в такой операции нуждаются около 400 человек.



На сегодняшний день пересадка поджелудочной железы является единственным методом лечения тяжелой формы инсулинозависимого сахарного диабета.