В Новгороде могут поднять цены на проездные для студентов и льготников

Пассажироперевозчики Великого Новгорода хотят поднять цены на проездные билеты для студентов и пенсионеров. Предприниматели заявили, что их стоимость может измениться с января 2017 года.



Транспортники подчеркивают, что перевозки с использованием льготных проездных приносят убытки. По мнению перевозчиков, они не учитываются ни при формировании экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров, ни при установлении тарифа.

Как передает «Новгород.ру», перевозчики считают, что продажа проездных для льготников на 90 поездок в месяц нецелесообразна. С 2017 года они введут билеты по стоимости из расчета 75 поездок.

Сообщается, что в марте 2016 года была достигнута договоренность, что новгородские студенты смогут покупать проездной билет за 1,3 тыс. рублей. Из этой суммы 300 рублей компенсировала горадминистрация.

