Экс-министра бюджета Франции приговорили к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа приговорил экс-министра бюджета Франции Жерома Каюзака к трем годам тюрьмы и запрету занимать выборные должности в течение пяти лет за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Каюзак может подать апелляцию на решение суда.

Суд также приговорил к двум годам тюрьмы супругу Каюзака Патрисию. Кроме того, швейцарский банк Reyl, участвовавший в схеме по сокрытию средств, по решению суда должен выплатить штраф в размере €1,8 млн, сообщает RNS.

По информации следствия, семья Каюзак имела несколько нелегальных счетов в банках Швейцарии, Сингапура и острова Мэн. На них находилось около €3,5 млн. Как заявил сам экс-министр, офшорные счета были открыты «по семейным обстоятельствам», однако он не пользовался ими систематически.

Скандал с Каюзаком начался во Франции в 2012 году, спустя семь месяцев после его назначения на пост министра. В марте 2013 года Каюзак подал в отставку. В начале апреля 2013 года бывший министр признался в правонарушениях и был исключен из Социалистической партии.