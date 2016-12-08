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Рада ограничивает ввоз «антиукраинских» книг

За закон проголосовали 237 народных депутатов

На Украине принят законопроект, запрещающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». При необходимых 226 голосах за документ проголосовали 237 народных избранников.

Законопроектом введены изменения в законы «О печатных СМИ на Украине», «Об издательском деле» и др. Документом запрещается, в частности, пропаганда в печатной продукции войны, насилия, популяризация органов власти «государства-агрессора».

Следить за соблюдением закона будут эксперты Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Чиновники будут запрещать или разрешать распространение на территории страны издательской продукции, которая «ввозится или изготовлена на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины», отмечает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Рада ограничивает ввоз «антиукраинских» книг

За закон проголосовали 237 народных депутатов

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