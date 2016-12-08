Рада ограничивает ввоз «антиукраинских» книг

На Украине принят законопроект, запрещающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». При необходимых 226 голосах за документ проголосовали 237 народных избранников.



Законопроектом введены изменения в законы «О печатных СМИ на Украине», «Об издательском деле» и др. Документом запрещается, в частности, пропаганда в печатной продукции войны, насилия, популяризация органов власти «государства-агрессора».

Следить за соблюдением закона будут эксперты Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Чиновники будут запрещать или разрешать распространение на территории страны издательской продукции, которая «ввозится или изготовлена на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины», отмечает «Федеральное агентство новостей».