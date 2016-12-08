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Под Оренбургом водитель маршрутки сбил ребенка

12-летняя девочка в это время переходила дорогу по пешеходному переходу

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибла 12-летняя девочка. Это произошло в районе поселка Пригородный Оренбургской области, на трассе Оренбург–Орск–Шильда.

Как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное УМВД, авария случилась накануне вечером. Маршрутное такси с пассажирами двигалось в сторону Орска. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка скончалась. В правоохранительных органах не подтвердили информацию о том, что водитель маршрутки попытался скрыться с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства дорожного происшествия.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Под Оренбургом водитель маршрутки сбил ребенка

12-летняя девочка в это время переходила дорогу по пешеходному переходу

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