Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин поручил проанализировать действие закона об НКО

Президент отметил, что НКО будут доступны услуги, которые финансируются за счет бюджета

Президент России Владимир Путин поручил заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко проанализировать практику закона об НКО. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг.

«По поводу иностранных агентов, НКО, работающих в экологической сфере. Сергей Владиленович [Кириенко] уже имеет просьбу, поручение с моей стороны, в целом посмотреть на этот закон еще раз», — сказал глава государства.

Владимир Путин также предложил включить в работу специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова.

«Мы туда давайте включим Сергея Борисовича [Иванова], который занимается этим целенаправленно», — сказал он, передает телеканал «Звезда».

Путин напомнил, что НКО будут доступны услуги, которые финансируются за счет бюджета. Как отметил президент, это даст некоммерческим организациями гарантии и стабильность и качественно отразится на социальной сфере страны.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Путин поручил проанализировать действие закона об НКО

Президент отметил, что НКО будут доступны услуги, которые финансируются за счет бюджета

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке