Путин поручил проанализировать действие закона об НКО

Президент России Владимир Путин поручил заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко проанализировать практику закона об НКО. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг.



«По поводу иностранных агентов, НКО, работающих в экологической сфере. Сергей Владиленович [Кириенко] уже имеет просьбу, поручение с моей стороны, в целом посмотреть на этот закон еще раз», — сказал глава государства.

Владимир Путин также предложил включить в работу специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова.

«Мы туда давайте включим Сергея Борисовича [Иванова], который занимается этим целенаправленно», — сказал он, передает телеканал «Звезда».

Путин напомнил, что НКО будут доступны услуги, которые финансируются за счет бюджета. Как отметил президент, это даст некоммерческим организациями гарантии и стабильность и качественно отразится на социальной сфере страны.

