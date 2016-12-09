Поражает изнутри

Можно с уверенностью сказать, что коррупционная система начала формироваться параллельно с созданием Новой России. Коррупционные зерна упали на благодатную почву. В Советском Союзе в период заката коррупция была не редким исключением, как принято считать, а составляющей системы.

В представлении большинства граждан борьба с коррупционерами — это и есть борьба с коррупцией.

В этом глобальная ошибка, поскольку без понимания сути болезни невозможно прописать правильное лечение. Коррупция — системное явление. Фактически это неофициальный бизнес, в котором государственные функции, процедуры, цели и задачи используются для получения коррупционной ренты. При этом коррупция является доминирующей частью организованной преступности, а также одним из элементов идеологии определенной и, к счастью, незначительной части граждан России.

Ее можно сравнить с раковой опухолью, разрушающей мировоззрение, мораль, систему управления, которая при неправильном лечении (или при его отсутствии) может привести к смерти организма — в данном случае государства.

Интересы коррупционного бизнеса закладываются в официальные процедуры, бюджетные задания, государственные программы. Цель одна — получение прибыли, которая по большей части будет выводиться за рубеж либо вкладываться в дальнейшее развитие коррупционной сети. Необходимо учитывать, что Запад даже не думает возвращать России коррупционные («грязные») активы. Потому как, во-первых, они работают и поддерживают их экономику, а речь идет о суммах в размере сотен миллиардов долларов, а во-вторых, в лице коррумпированных чиновников иностранные недоброжелатели имеют «агентов влияния», полностью зависимых от их воли. Именно поэтому президент России определил коррупцию как угрозу национальной безопасности. Исключительно точная и адекватная оценка.

В общественном сознании коррупция нарушает основополагающий принцип — принцип справедливости. Соответственно она является дестабилизирующим внутриполитическим фактором, активно используемым в качестве понятного и привлекательного для общества лозунга силами, по сути своей борющимися не за справедливое далеко, а за контроль над ресурсами. Это видно не только на недавних примерах стран Ближнего Востока, но и близких к нам бывших республик СССР. При этом даже западные официальные эксперты признают, что после так называемых революций наступает не только хаос, а фактически власть коррупции.

Согласно некоторым недостаточно объективным оценкам наша страна считается одной из самых коррумпированных, что по своей сути неправильно. Это происходит от того, что люди не в курсе реальных принимаемых системных шагов в сфере противодействия коррупции, направленных на разрушение в первую очередь основ и условий коррупционного бизнеса.

Лет десять назад значительная часть россиян, чтобы получить загранпаспорт, искала «выходы» на коррумпированных чиновников. С тех пор процедура изменилась, стала простой и доступной. Соответственно пропала необходимость в коррупционном сговоре. Есть еще масса примеров, касающихся борьбы с низовой коррупцией.

Кроме того, президентом были подготовлены документы, на основании которых начат и постоянно проводится независимый мониторинг стратегических проектов, в том числе история с космодромом «Восточный», футбольной ареной «Зенит» и т.д.

На самом деле не хочется говорить о вице-губернаторах, губернаторах, заместителях министров, министрах, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По сути своей эти истории, вокруг которых периодически разгорается ажиотаж в СМИ, и есть шоу.

Антикоррупционные задачи, которые решаются сегодня, — это построение системы противодействия этой угрозе, шаг за шагом, постепенно разрушающей условия ее существования и увеличивающей ответственность. Ужесточение ответственности — крайне сложный, но важный вопрос, который должен быть решен в ближайшее время. Необходимо создать такие предпосылки, чтобы лицо, уличенное в коррупционных деяниях, возвращало украденные средства со всех точек мира. И в этом направлении работа ведется. Предложения подготовлены, прошли обсуждение в экспертном сообществе и представлены главе государства.

Каждый гражданин должен понимать, что борьбу с коррупцией невозможно завершить в течение 10, 20 и даже 100 дней, как бы нам этого ни хотелось. Например, в Сингапуре на данный процесс ныне покойный глава государства затратил несколько десятилетий. Это понятно, когда реально сталкиваешься с противодействием тех, кто имеет миллиардные доходы. Но другого выхода не существует, угроза велика и реальна. Именно поэтому сегодня руководством страны антикоррупционная тематика определена как одна из основных.

Автор — председатель Национального антикоррупционного комитета

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