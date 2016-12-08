Роскомнадзор и LinkedIn договорились продолжить диалог

Представители Роскомнадзора и заблокированной в России социальной сети LinkedIn на встрече 8 декабря договорились продолжить диалог.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны договорились продолжить диалог, передает «РИА Новости».

Ампелонский не исключил еще одной встречи с LinkedIn в будущем.

Накануне стало известно, что встреча представителей соцсети и Роскомнадзора пройдет за закрытыми дверями.

Напомним, в середине ноября Роскомнадзор внес американскую соцсеть для установления деловых связей в реестр нарушителей закона о персональных данных и потребовал от провайдеров заблокировать ее в России.

