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Четверг,
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Роскомнадзор и LinkedIn договорились продолжить диалог

В ведомстве не исключают еще одной встречи с представителями соцсети в будущем

Представители Роскомнадзора и заблокированной в России социальной сети LinkedIn на встрече 8 декабря договорились продолжить диалог.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны договорились продолжить диалог, передает «РИА Новости».

Ампелонский не исключил еще одной встречи с LinkedIn в будущем.

Накануне стало известно, что встреча представителей соцсети и Роскомнадзора пройдет за закрытыми дверями.

Напомним, в середине ноября Роскомнадзор внес американскую соцсеть для установления деловых связей в реестр нарушителей закона о персональных данных и потребовал от провайдеров заблокировать ее в России.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Роскомнадзор и LinkedIn договорились продолжить диалог

В ведомстве не исключают еще одной встречи с представителями соцсети в будущем

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