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Датский политик предложил отпугивать выстрелами мигрантов от ЕС

Кеннет Кристенсен Берт уверен, что лодки развернутся от берегов Евросоюза, если мигранты услышат выстрелы

Депутат парламента Дании Кристенсен Берт выступил с инициативой, которая, как он полагает, может решить проблему миграционного кризиса в Европе.

В четверг, уточняя свое заявление, сделанное во вторник, Берт уточнил, что предупредительные выстрелы в воздух необходимы, чтобы защищать границы Евросоюза. Датский депутат добавил, что это может помочь разворачивать лодки с мигрантами, прибывающими в ЕС, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее СМИ растиражировали заявление политика, что стрелять якобы необходимо по мигрантам.

Кристенсен Берт — член Датской народной партии, придерживающейся антииммиграционной политики.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Датский политик предложил отпугивать выстрелами мигрантов от ЕС

Кеннет Кристенсен Берт уверен, что лодки развернутся от берегов Евросоюза, если мигранты услышат выстрелы

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