Датский политик предложил отпугивать выстрелами мигрантов от ЕС

Депутат парламента Дании Кристенсен Берт выступил с инициативой, которая, как он полагает, может решить проблему миграционного кризиса в Европе.

В четверг, уточняя свое заявление, сделанное во вторник, Берт уточнил, что предупредительные выстрелы в воздух необходимы, чтобы защищать границы Евросоюза. Датский депутат добавил, что это может помочь разворачивать лодки с мигрантами, прибывающими в ЕС, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее СМИ растиражировали заявление политика, что стрелять якобы необходимо по мигрантам.

Кристенсен Берт — член Датской народной партии, придерживающейся антииммиграционной политики.