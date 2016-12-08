Четвертый фрагмент «Прогресса МС-04» обнаружили в Туве

Четвертый фрагмент грузового космического корабля «Прогресс МС-04» нашли на безлюдной территории Тувы в 8,5 км от того места, где был обнаружен первый обломок в Улуг-Хемском районе.

Специалисты «Роскосмоса» будут продолжать поисковую работу еще в течение нескольких дней. По мнению экспертов, не более 10% от всего космического аппарата могло упасть на землю, сообщает «Утро.ru».



Фотографии трех уцелевших фрагментов корабля, обнаруженных ранее, были направлены на экспертизу в РКК «Энергия», занимавшуюся изготовлением корабля, и в РКЦ «Прогресс» (изготовитель ракеты).



Падение фрагментов космического корабля не нанесло какого-либо ущерба экологии региона, заявили специалисты природоохранных ведомств Тувы.

Напомним, грузовой космический корабль «Прогресс МС-04», который вез на станцию 2,5 т грузов, в том числе новогодние подарки для экипажа, рухнул над Тувой в 60 км от Кызыла 1 декабря. Большая часть его обломков сгорела в плотных слоях атмосферы.

В Центре управления полетами (ЦУП) заявили ранее, что комиссия под председательством генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова продолжает работу. Члены комиссии изучают все возможные причины нештатной ситуации. Результаты ее работы будут объявлены не ранее 20 декабря 2016 года.

