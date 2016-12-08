Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Памятник Исламу Каримову установят в Москве

Скульптуру первого президента Узбекистана установят в сквере на Якиманке

Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову установят в Москве, в сквере, носящем его имя. Такое решение было принято на заседании комиссии по монументальному искусству Мосгордумы.

«Мы единогласно приняли решение о поддержке сооружения памятника», — сказал председатель комиссии Игорь Вознесенский, передает «РИА Новости».

В октябре скверу в столичном районе Якиманка присвоили имя Ислама Каримова. Сквер расположен в непосредственной близости от консульского отдела и гостевого дома Узбекистана.

Первый президент Узбекистана Каримов умер 2 сентября в возрасте 78 лет. Он был похоронен у себя на родине в Самарканде.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Памятник Исламу Каримову установят в Москве

Скульптуру первого президента Узбекистана установят в сквере на Якиманке

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке