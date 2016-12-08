Памятник Исламу Каримову установят в Москве

Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову установят в Москве, в сквере, носящем его имя. Такое решение было принято на заседании комиссии по монументальному искусству Мосгордумы.

«Мы единогласно приняли решение о поддержке сооружения памятника», — сказал председатель комиссии Игорь Вознесенский, передает «РИА Новости».

В октябре скверу в столичном районе Якиманка присвоили имя Ислама Каримова. Сквер расположен в непосредственной близости от консульского отдела и гостевого дома Узбекистана.

Первый президент Узбекистана Каримов умер 2 сентября в возрасте 78 лет. Он был похоронен у себя на родине в Самарканде.