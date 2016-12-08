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В Домодедово появятся еще два ледовых дворца

Откуда на это будут выделены деньги, пока не решено

Еще два ледовых дворца должны появиться в подмосковном Домодедово, в котором сейчас строится спортивный комплекс с крытым катком.

Об этом на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым сообщил глава администрации городского округа Александр Двойных, передает сайт «Подмосковье сегодня».

По словам главы Домодедово, одного ледового дворца для округа будет мало.

Откуда на строительство будут выделены деньги, пока непонятно, но в генплане городского стадиона появятся еще два ледовых катка, сказал Двойных.

Открытие спорткомплекса с крытым катком запланировано на следующий год. Из местного бюджета будет выделено около 10 млн рублей для выкупа льготного времени на льду для детей.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В Домодедово появятся еще два ледовых дворца

Откуда на это будут выделены деньги, пока не решено

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