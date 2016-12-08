Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Под Орлом погибли два человека в ДТП с участием фуры

Авария произошла на федеральной трассе М-2

ДТП с участием иномарки и фуры произошло в Кромском районе Орловской области. В результате аварии погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

По данным InfoOrel.ru, трагедия произошла сегодня утром на 403-м км федеральной трассы М-2 «Крым». Водитель автомобиля Mitsubishi двигался из Курска в Орел, после чего на одном из участков он обогнал фуру Scania. Выехав на встречную полосу, водитель легковушки врезался в другую фуру, которая проезжала мимо.

От сильного удара автомобиль отбросило под фуру, в результате чего автомобиль буквально разорвало пополам. От полученных травм 66-летний водитель иномарки и 64-летняя пассажирка погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Под Орлом погибли два человека в ДТП с участием фуры

Авария произошла на федеральной трассе М-2

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке