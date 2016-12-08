Под Орлом погибли два человека в ДТП с участием фуры

ДТП с участием иномарки и фуры произошло в Кромском районе Орловской области. В результате аварии погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным InfoOrel.ru, трагедия произошла сегодня утром на 403-м км федеральной трассы М-2 «Крым». Водитель автомобиля Mitsubishi двигался из Курска в Орел, после чего на одном из участков он обогнал фуру Scania. Выехав на встречную полосу, водитель легковушки врезался в другую фуру, которая проезжала мимо.



От сильного удара автомобиль отбросило под фуру, в результате чего автомобиль буквально разорвало пополам. От полученных травм 66-летний водитель иномарки и 64-летняя пассажирка погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.