Сотрудники отделений ­Сбербанка будут пр­и необходимости оказы­вать клиентам первую медицинскую помощь. Для ­этого работникам фрон­т-офисов придется пройти обучение на специ­альных курсах. Возмож­но, это произойдет уже в следующем г­оду. Такая инициатива родилась у главы кр­едитной организации Германа Грефа в ходе пря­мой линии с сотрудниками в четверг­. В Сбербанке уточнил­и, что ранее таких идей не выдвигалось, а­ решения по ее реализ­ации пока нет. В других банках «Известиям» сообщили, что тоже не против обучить сотрудников навыкам первой помощи, но по закону российские организации могут направлять на курсы первой помощи только представителей рабочих профессий. Однако депутаты уже готовы поддержать инициативу банкиров.

Идея об обучении сотрудников навыкам первой помощи родилась спонтанно — в ходе седьмой ежегодной прямой линии с сотрудниками, которую провел Герман Греф в четверг. Вдохновившись историей о спасении одной из клиенток регионального отделения Сбербанка («скорая» долго ехала на вызов к женщине, которая потеряла сознание в отделении, и сотрудники были вынуждены самостоятельно и неумело «реанимировать» ее валидолом и нашатырем), глава организации выступил с предложением. Он решил, что необходимо включить курсы оказа­ния первой медицинско­й помощи в обязательн­ую программу обучения­ сотрудников банка, р­аботающих непосредственно с физлицами.



— Я считаю, что наши сотрудники должны уметь оказывать первую помощь, и мы введем обязательность посещения курсов медпомощи, — заявил Герман Греф.

В Сбербанке затруднились пояснить, как это решение будет реализовано на практике, поскольку идея новая и еще не оформлена.

Крупные банкиры, опрошенные «Известиями», посчитали идею проведения в

кредитных организациях полноценных курсов по оказанию первой помощи полезной. Тем не менее на пути реализации инициативы есть и некоторые ограничения, заявили представители нескольких банков. Дело в том, что в соответствии с требованиями законодательства существуют обязательные ежегодные программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.

— В число работников банка, подлежащих обучению в обязательном порядке, входят водители, инкассаторы, водители-инкассаторы, — сказал представитель группы ВТБ.

Таким образом, для всех остальных работников курсы первой медпомощи не предусмотрены и не обязательны. Кроме того, по закону, организации от своего имени не имеют права направлять сотрудников на такие курсы.

Представитель крымского РНКБ указал, что у банка есть специальная инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи. При этом она представляет собой элемент внутренней документации и не является в полной мере обучающим навыкам оказания помощи документом.

В ВТБ также указывают, что для работников, которые не обязаны по закону проходить курсы оказания медпомощи, проводятся только соответствующие открытые тренинги и мастер-классы. Такое добровольное групповое обучение проводится на регулярной основе и охватывает не только работников розничного бизнеса.

— Идея проведения в банках полноценных курсов по оказанию первой помощи, безусловно, является интересной и полезной. Банк готов рассматривать возможность реализации такого проекта в будущем, — сказал «Известиям» представитель РНКБ.

Мнение банкиров разделяет и член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Он указал, что сейчас закон обязывает проходить курсы первой помощи только лиц опасных профессий. Действие нормативных актов нужно усилить, убежден парламентарий.

— В случае необходимости не все граждане имеют право, например, использовать шину для фиксации перелома, лекарства, антидоты и дефибрилляторы без специальных навыков обращения с ними. Поэтому нужно ввести понятие расширенной первой помощи и обучать ей широкий круг лиц. Так что инициатива банков полезная, потому что отделения кредитных организаций, особенно крупных, посещают в том числе и пожилые граждане. Им нужно уметь оказывать квалифицированную первую помощь, — заявил «Известиям» Николай Герасименко.

Он также отметил, что со своей стороны готов инициировать обсуждение с Минздравом соответствующих поправок в законодательство. В частности, определить, какие категории граждан должны обучаться навыкам обычной и расширенной первой помощи, сроки обучения и прочие детали.