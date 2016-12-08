Украина сохранила тарифы на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2017 году, сообщил «Известиям» официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.



По его словам, это подтверждается дополнительным соглашением, которое российский нефтетранспортный госмонополист получил от украинской «Укртранснафты».

«Они (тарифы) остались неизменными как по направлению к Будковце (Словакия), так и к Фенешлитке (Венгрия) — €8,6 за 1 т нетто», — сказал Демин.

Он отметил, что договор действует с 1 января 2017 года.

Демин добавил, что новые тарифы на транспортировку российской нефти через территорию Белоруссии должны быть установлены с 1 февраля 2017 года.