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Украина сохранила тарифы на транзит российской нефти

Стоимость прокачки в 2017 году останется неизменной

Украина сохранила тарифы на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2017 году, сообщил «Известиям» официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, это подтверждается дополнительным соглашением, которое российский нефтетранспортный госмонополист получил от украинской «Укртранснафты».

«Они (тарифы) остались неизменными как по направлению к Будковце (Словакия), так и к Фенешлитке (Венгрия) — €8,6 за 1 т нетто», — сказал Демин.

Он отметил, что договор действует с 1 января 2017 года.   

Демин добавил, что новые тарифы на транспортировку российской нефти через территорию Белоруссии должны быть установлены с 1 февраля 2017 года.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Украина сохранила тарифы на транзит российской нефти

Стоимость прокачки в 2017 году останется неизменной

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