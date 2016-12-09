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В Туве останется один из обломков «Прогресса»

Он нужен для привлечения туристов в регион

В Улуг-Хемском районе Тувы хотят установить постамент с обломком космического грузовика «Прогресс МС-04», для привлечения туристов. Об этом сообщили в администрации района.

Представители Роскосмоса ранее заявили, что ни один из найденных обломков опасности не представляет. Уровень радиоизлучения на территориях, где их обнаружили, находится в норме.

Сибирское агентство новостей сообщает, что сейчас обсуждается возможность сохранения в республике еще одного фрагмента корабля, для национального музея.

Как писали «Известия», накануне в Улуг-Хемском районе Тувы был обнаружен четвертый обломок космического грузовика. Это фрагмент в виде шара весом около 10 кг. 

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Туве останется один из обломков «Прогресса»

Он нужен для привлечения туристов в регион

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