Экспонаты из архива «Известий» выставили в Музее хоккея

В среду на территории «Парка легенд» на Автозаводской улице открылась выставка «Красная машина. Страницы истории», приуроченная к проходящему в декабре празднованию 70-летия советского и российского хоккея. На экспозиции присутствуют и экспонаты из архива «Известий» — кубки, хоккейные клюшки и другие призы, вручавшиеся в советские времена победителям «Турнира на приз газеты «Известия», который проводился в 1969 – 1996 годах, а ныне именуется Кубком Первого канала.

На открытии выставки присутствовали легенды советского и российского хоккея: заслуженные тренеры СССР и России Владимир Юрзинов и Игорь Тузик, олимпийские чемпионы Александр Якушев, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Игорь Тузик, Виктор Шалимов, Александр Кожевников, Игорь Болдин, Виталий Прохоров и Андрей Коваленко, а также чемпионы мира Павел Буре, Алексей Яшин, Ирек Гимаев и Максим Михайловский.

Также выставку посетили первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и СКА Роман Ротенберг и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и СКА Александр Медведев.

С приветственным словом выступили Владимир Юрзинов, глава «Парка легенд» Алексей Касатонов, а также его заместитель Владимир Мышкин, презентовавший экспозицию. Помимо артефактов времен Кубка «Известий», главными экспонатами выставки стали личные награды легендарного советского тренера Виктора Тихонова, переданные музею его вдовой Татьяной Васильевной, и обложки газет с репортажами с первых международных турниров с участием сборной СССР — чемпионата мира 1954 года в Стокгольме и зимних Олимпийских игр в итальянском Кортина-д’Ампецо. Оба турнира были выиграны нашей сборной во главе с Аркадием Чернышевым в качестве тренера и Всеволодом Бобровым в качестве капитана.

— Один из самых ценных экспонатов нашей выставки — кубок под названием «Переходящий приз по канадскому хоккею», который был сделан в 1946 году и вручен зимой 1947 года, — рассказала «Известиям» директор музея Ритта Бутова. — Обычно он хранится в Новогорске у хоккейной команды московского «Динамо». Они любезно нам его одолжили на время.

Директор музея анонсировала дальнейшее расширение экспозиции.

— Сейчас наша выставка находится только в той части здания, которая уже отреставрирована, — рассказала Ритта Бутова. — Впереди еще очень много работы, реставрация продолжается. Нас еще ждет тысяча квадратных метров экспозиционной площади. Постепенно от советского хоккея мы перейдем к современному. В музее будет очень много интерактивного пространства. Так как в первую очередь мы рассчитываем на молодых людей. Думаю, к концу следующего года мы откроем музей полностью.

После мероприятия собравшиеся гости сыграли на открытом катке «ВТБ Ледового дворца» выставочный матч. Команда «Хоккей России-1946» победила команду «Хоккей России-2016» со счетом 11:7.



«Красная машина. Страницы истории»

Фотография 1 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 2 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 3 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 4 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 5 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 6 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 7 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 8 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 9 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 10 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 11 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 12 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 13 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 14 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 15 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 16 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 17 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 18 из 18:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

