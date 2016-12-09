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Экспонаты из архива «Известий» выставили в Музее хоккея

Первые лица российского хоккея посетили открытие выставки «Красная машина. Страницы истории»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В среду на территории «Парка легенд» на Автозаводской улице открылась выставка «Красная машина. Страницы истории», приуроченная к проходящему в декабре празднованию 70-летия советского и российского хоккея. На экспозиции присутствуют и экспонаты из архива «Известий»  кубки, хоккейные клюшки и другие призы, вручавшиеся в советские времена победителям «Турнира на приз газеты «Известия», который проводился в 19691996 годах, а ныне именуется Кубком Первого канала.

На открытии выставки присутствовали легенды советского и российского хоккея: заслуженные тренеры СССР и России Владимир Юрзинов и Игорь Тузик, олимпийские чемпионы Александр Якушев, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Игорь Тузик, Виктор Шалимов, Александр Кожевников, Игорь Болдин, Виталий Прохоров и Андрей Коваленко, а также чемпионы мира Павел Буре, Алексей Яшин, Ирек Гимаев и Максим Михайловский.

Также выставку посетили первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и СКА Роман Ротенберг и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и СКА Александр Медведев.

С приветственным словом выступили Владимир Юрзинов, глава «Парка легенд» Алексей Касатонов, а также его заместитель Владимир Мышкин, презентовавший экспозицию. Помимо артефактов времен Кубка «Известий», главными экспонатами выставки стали личные награды легендарного советского тренера Виктора Тихонова, переданные музею его вдовой Татьяной Васильевной, и обложки газет с репортажами с первых международных турниров с участием сборной СССР  чемпионата мира 1954 года в Стокгольме и зимних Олимпийских игр в итальянском Кортина-д’Ампецо. Оба турнира были выиграны нашей сборной во главе с Аркадием Чернышевым в качестве тренера и Всеволодом Бобровым в качестве капитана.

 Один из самых ценных экспонатов нашей выставки  кубок под названием «Переходящий приз по канадскому хоккею», который был сделан в 1946 году и вручен зимой 1947 года,  рассказала «Известиям» директор музея Ритта Бутова.  Обычно он хранится в Новогорске у хоккейной команды московского «Динамо». Они любезно нам его одолжили на время.

Директор музея анонсировала дальнейшее расширение экспозиции.

 Сейчас наша выставка находится только в той части здания, которая уже отреставрирована,  рассказала Ритта Бутова.  Впереди еще очень много работы, реставрация продолжается. Нас еще ждет тысяча квадратных метров экспозиционной площади. Постепенно от советского хоккея мы перейдем к современному. В музее будет очень много интерактивного пространства. Так как в первую очередь мы рассчитываем на молодых людей. Думаю, к концу следующего года мы откроем музей полностью.

После мероприятия собравшиеся гости сыграли на открытом катке «ВТБ Ледового дворца» выставочный матч. Команда «Хоккей России-1946» победила команду «Хоккей России-2016» со счетом 11:7.

«Красная машина. Страницы истории»

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Экспонаты из архива «Известий» выставили в Музее хоккея

Экспонаты из архива «Известий» выставили в Музее хоккеяПервые лица российского хоккея посетили открытие выставки «Красная машина. Страницы истории»

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