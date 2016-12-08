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«Свидетелей Иеговы» Карелии оштрафовали за экстремистскую литературу

Религиозную организацию обязали заплатить 50 тыс. рублей

Верховный суд Карелии оставил в силе постановление Костомукшского горсуда о назначении штрафа местной религиозной организации.

Организацию «Свидетели Иеговы «Костомукша» привлекли к административной ответственности за хранение экстремистских материалов и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Как передает ИА «Карелinform», основанием для решения суда послужила выявленная в организации литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов. Они хранились для дальнейшего массового распространения.

Материалы экстремистского содержания были конфискованы.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

«Свидетелей Иеговы» Карелии оштрафовали за экстремистскую литературу

Религиозную организацию обязали заплатить 50 тыс. рублей

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