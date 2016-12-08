«Свидетелей Иеговы» Карелии оштрафовали за экстремистскую литературу

Верховный суд Карелии оставил в силе постановление Костомукшского горсуда о назначении штрафа местной религиозной организации.



Организацию «Свидетели Иеговы «Костомукша» привлекли к административной ответственности за хранение экстремистских материалов и оштрафовали на 50 тыс. рублей.



Как передает ИА «Карелinform», основанием для решения суда послужила выявленная в организации литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов. Они хранились для дальнейшего массового распространения.



Материалы экстремистского содержания были конфискованы.

