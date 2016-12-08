Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Немецкое оружие времен ВОВ нашли в поезде Калининград–Москва

Необычную находку таможенники обнаружили в туалете

Сотрудники калининградской областной таможни обнаружили в поезде, следующем из Калининграда в Москву, немецкое оружие времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает kaliningradfirst.ru, часть ствольной коробки с ручкой управления огня с телескопическим прикладом пистолета-пулемета немецкого производства периода ВОВ, а также три металлических магазина к нему, завернутые в полотенце, были спрятаны в туалете. Для того чтобы достать оружие, таможенникам пришлось сломать стену нерабочего тамбура, где хранилось оружие.

Необычную находку обнаружили таможенники и изъяли в ходе пограничного контроля. Все найденные предметы направлены для проведения таможенной экспертизы.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Немецкое оружие времен ВОВ нашли в поезде Калининград–Москва

Необычную находку таможенники обнаружили в туалете

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке