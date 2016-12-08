Немецкое оружие времен ВОВ нашли в поезде Калининград–Москва

Сотрудники калининградской областной таможни обнаружили в поезде, следующем из Калининграда в Москву, немецкое оружие времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает kaliningradfirst.ru, часть ствольной коробки с ручкой управления огня с телескопическим прикладом пистолета-пулемета немецкого производства периода ВОВ, а также три металлических магазина к нему, завернутые в полотенце, были спрятаны в туалете. Для того чтобы достать оружие, таможенникам пришлось сломать стену нерабочего тамбура, где хранилось оружие.

Необычную находку обнаружили таможенники и изъяли в ходе пограничного контроля. Все найденные предметы направлены для проведения таможенной экспертизы.