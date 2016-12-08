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Памятник Шекспиру появится в Москве на Варварке

Такое решение было принято на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме

Памятник великому английскому драматургу Уильяму Шекспиру установят в Москве.

Такое решение было принято 8 декабря на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Монумент появится вблизи музея «Старый Английский двор» на улице Варварке. 

«Никто не возражает, никто не против. Приняли единогласно», — приводит слова председателя комиссии Игоря Вознесенского «РИА Новости».

Установку памятника профинансирует Британский совет.

На том же заседании было решено установить в столице памятник русскому сыщику Аркадию Кошко и первому президенту Узбекистана Исламу Каримову.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Памятник Шекспиру появится в Москве на Варварке

Такое решение было принято на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме

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