В Уфе восьмилетняя девочка провалилась в колодец

Восьмилетняя девочка провалилась в дренажный колодец в Уфе. ЧП произошло возле дома 48 по улице Шафиева.



Как сообщает ИА «Башинформ», очевидцы произошедшего вызвали спасателей, которые достали девочку, после чего ее отвезли в травмпункт. При осмотре пострадавшей врачи серьезных повреждений у нее не обнаружили.

Известно, что колодец принадлежит находящемуся рядом гаражному кооперативу. В ближайшее время его руководитель будет оштрафован.



В настоящий момент устанавливаются лица, ответственные за безопасность эксплуатации коллектора, по вине которых девочка упала в люк, выясняются причины произошедшего.