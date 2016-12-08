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Четверг,
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В Уфе восьмилетняя девочка провалилась в колодец

Серьезных повреждений она не получила

Восьмилетняя девочка провалилась в дренажный колодец в Уфе. ЧП произошло возле дома 48 по улице Шафиева.

Как сообщает ИА «Башинформ», очевидцы произошедшего вызвали спасателей, которые достали девочку, после чего ее отвезли в травмпункт. При осмотре пострадавшей врачи серьезных повреждений у нее не обнаружили.

Известно, что колодец принадлежит находящемуся рядом гаражному кооперативу. В ближайшее время его руководитель будет оштрафован.

В настоящий момент устанавливаются лица, ответственные за безопасность эксплуатации коллектора, по вине которых девочка упала в люк, выясняются причины произошедшего.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В Уфе восьмилетняя девочка провалилась в колодец

Серьезных повреждений она не получила

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