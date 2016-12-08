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Липецких чиновников научат противостоять террористам

В регионе пройдут курсы для госслужащих на базе филиала РАНХиГС

Липецких чиновников научат противостоять терроризму. С 14 декабря в городе начнутся курсы «Организация противодействия терроризму и экстремизму на региональном и муниципальном уровнях».

С лекциями выступят сотрудники аппарата антитеррористической комиссии Липецкой области, УФСБ, МЧС, УМВД и областной прокуратуры. Трехдневная образовательная программа предполагает изучение состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе, методах противодействия экстремизму в России, экстремистских течениях в исламе и противодействии распространению в интернете.

Как передает GOROD48, госслужащих познакомят также с изменениями в нормативно-правовой базе РФ в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Курсы повышения квалификации пройдут в липецком филиале РАНХиГС.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Липецких чиновников научат противостоять террористам

В регионе пройдут курсы для госслужащих на базе филиала РАНХиГС

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