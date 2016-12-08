«Дыра» в балансе «Пересвета» превышает 35 млрд рублей

Отрицательная разница между чистыми активами и обязательствами банка «Пересвет», подконтрольного РПЦ и ТПП, составила на 1 декабря 2016 года 35,08 млрд рублей. Об этом говорится в материалах кредитной организации, размещенных в четверг в Едином федеральном реестре о фактах деятельности юридических лиц.



«Стоимость чистых активов АКБ «Пересвет» по состоянию на 01.12.2016 составляет — 35 082 179 068 рублей», — говорится в сообщении банка.



РПЦ контролирует 49,7% банка «Пересвет», еще 24,4% принадлежит АО «Экспоцентр» (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ), Александру Швецу (председателю правления) —12,8%, Павлу Панасенко через ООО «Внуково-Инвест» —1,7%.



В конце октября ЦБ РФ сроком на полгода ввел в «Пересвете» временную администрацию. Ситуация была признана страховым случаем.

