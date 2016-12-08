Полузащитник Лавесси — самый высокооплачиваемый футболист мира

Хавбек китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Зарплата аргентинца составляет €577 тыс. в неделю.

Таким образом, 31-летний Лавесси получает в неделю на €300 тыс. больше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси, и на €128 тыс. больше, чем Криштиану Роналду, лидер мадридского «Реала», пишет «Свободная пресса».

Напомним, ранее стало известно, что нападающий ФК «Реал Мадрид» Криштиану Роналду запрещает сотрудникам разглашать любую информацию о себе. При приеме на работу весь персонал подписывает соглашение с соответствующим содержанием.

Все работающие на футболиста и члены их семей обязаны хранить молчание о Роналду с момента подписания документа и в течение 70 лет после его смерти.