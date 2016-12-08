Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Утверждена стратегия по борьбе с незаконным оборотом промпродукции

Реализация документа позволит сократить объем незаконного оборота промышленной продукции на территории России в целом и по отдельным отраслям

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил в четверг подготовленную Министерством промышленности и торговли стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2020 года и плановый период до 2025 года. Об этом в четверг сообщила пресс-службы Минпромторга России.

Проект прошел согласование 33 руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей Государственной думы, Совета Федерации и администрации президента России, говорится в сообщении. 

Стратегией предусмотрены меры, охватывающие направления по снижению объемов незаконного оборота промышленных товаров. Предполагается внедрение, в частности, систем прослеживаемости и работа с потребителем.

Минпромторг уточняет, что стратегией определены приоритетные отрасли промышленности для принятия мер по противодействию незаконному обороту продукции.

Сообщается, что реализация документа позволит сократить объем незаконного оборота промышленной продукции на территории России в целом и по отдельным отраслям. 

Читайте также:

Давайте растить экспорт

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Утверждена стратегия по борьбе с незаконным оборотом промпродукции

Реализация документа позволит сократить объем незаконного оборота промышленной продукции на территории России в целом и по отдельным отраслям

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке