Утверждена стратегия по борьбе с незаконным оборотом промпродукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил в четверг подготовленную Министерством промышленности и торговли стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2020 года и плановый период до 2025 года. Об этом в четверг сообщила пресс-службы Минпромторга России.

Проект прошел согласование 33 руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей Государственной думы, Совета Федерации и администрации президента России, говорится в сообщении.

Стратегией предусмотрены меры, охватывающие направления по снижению объемов незаконного оборота промышленных товаров. Предполагается внедрение, в частности, систем прослеживаемости и работа с потребителем.

Минпромторг уточняет, что стратегией определены приоритетные отрасли промышленности для принятия мер по противодействию незаконному обороту продукции.



Сообщается, что реализация документа позволит сократить объем незаконного оборота промышленной продукции на территории России в целом и по отдельным отраслям.