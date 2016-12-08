Путин прокомментировал возможный рост тарифов системы «Платон»

Решение по тарифам системы «Платон» не должно мешать работе малого и среднего бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека в четверг.

«Мы должны поддержать малый бизнес. Проблема должна быть решена таким образом, чтобы не разрушать те хозяйства, даже маленькие, предприятия, которые функционируют», — сказал глава государства.

Президент отметил, что у правительства «имелись свои резоны», когда оно вводило систему.

«Такие системы работают во многих странах мира — там, где дорожное покрытие заранее строилось под большегрузные машины; у нас было по-другому, у нас не строились дороги под такую нагрузку на ось», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что решение о дальнейшем повышении тарифа должно быть «сбалансированным», и заверил, что еще раз обратит на это внимание кабинета министров.