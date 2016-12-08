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Житель Тамбова попросил у Деда Мороза автомобиль Lada Priora

В новогодней столице России заработала бесплатная «горячая линия»

Житель Тамбова попросил у Деда Мороза автомобиль Lada Priora. При этом он пожелал дедушке всех благ и удачи. Уже неделю работает «горячая линия» новогодней столицы России-2016/17.

По телефону «горячей линии» всех звонящих консультируют помощники Деда Мороза. Всего на номер было получено более 500 звонков. В основном обращаются женщины и дети.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.Ру», дети просят у Деда Мороза игрушки, а родители интересуются графиком работы резиденции. Чаще всего люди хотели узнать время и место проведения новогодних праздников.

Сообщается, что «горячая линия» будет работать на протяжении всех новогодних мероприятий.

Напомним, право стать новогодней столицей-2017 Тамбов получил в 2015 году по предложению замминистра культуры РФ Аллы Маниловой. При выборе было учтено то, что Тамбовская область — один из важных культурных и исторических центров страны, а также то, что регион получил хорошие отзывы от экспертов турбизнеса.

Символом праздника стал улыбающийся тамбовский волк.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Житель Тамбова попросил у Деда Мороза автомобиль Lada Priora

В новогодней столице России заработала бесплатная «горячая линия»

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