Житель Тамбова попросил у Деда Мороза автомобиль Lada Priora. При этом он пожелал дедушке всех благ и удачи. Уже неделю работает «горячая линия» новогодней столицы России-2016/17.



По телефону «горячей линии» всех звонящих консультируют помощники Деда Мороза. Всего на номер было получено более 500 звонков. В основном обращаются женщины и дети.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.Ру», дети просят у Деда Мороза игрушки, а родители интересуются графиком работы резиденции. Чаще всего люди хотели узнать время и место проведения новогодних праздников.



Сообщается, что «горячая линия» будет работать на протяжении всех новогодних мероприятий.

Напомним, право стать новогодней столицей-2017 Тамбов получил в 2015 году по предложению замминистра культуры РФ Аллы Маниловой. При выборе было учтено то, что Тамбовская область — один из важных культурных и исторических центров страны, а также то, что регион получил хорошие отзывы от экспертов турбизнеса.



Символом праздника стал улыбающийся тамбовский волк.

