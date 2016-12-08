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Путин поручил проверить регламент доступа правозащитников в тюрьмы

Поручение президента исполнит Генеральная прокуратура

Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

Прокуратура проведет проверку приказов ФСИН, которые касаются посещения правозащитниками исправительных колоний. Об этом президент России заявил в ходе встречи с членами Совета по правам человека в четверг.

«Несмотря на то что у нас в целом в правоохранительной сфере много проблем, но это поручение эффективно, в соответствии с законом, может исполнить только прокуратура. Я так и сделаю, я поручу провести такую работу», — сказал глава государства.

Ранее член СПЧ Игорь Каляпин рассказал Владимиру Путину о препятствиях, с которыми сталкиваются правозащитники при осуществлении общественного контроля в местах заключения. По словам Каляпина, в колонии Сегежи представителям СПЧ не разрешили снимать на видео разговор с заключенными, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Владимир Путин заявил, что требования к условиям содержания заключенных в России необходимо неукоснительно соблюдать. Он также потребовал от ФСИН «повышать надежность охраны следственных изоляторов и исправительных учреждений за счет современных технологий».

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Путин поручил проверить регламент доступа правозащитников в тюрьмы

Путин поручил проверить регламент доступа правозащитников в тюрьмыПоручение президента исполнит Генеральная прокуратура

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