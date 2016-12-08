Путин поручил проверить регламент доступа правозащитников в тюрьмы

Прокуратура проведет проверку приказов ФСИН, которые касаются посещения правозащитниками исправительных колоний. Об этом президент России заявил в ходе встречи с членами Совета по правам человека в четверг.

«Несмотря на то что у нас в целом в правоохранительной сфере много проблем, но это поручение эффективно, в соответствии с законом, может исполнить только прокуратура. Я так и сделаю, я поручу провести такую работу», — сказал глава государства.

Ранее член СПЧ Игорь Каляпин рассказал Владимиру Путину о препятствиях, с которыми сталкиваются правозащитники при осуществлении общественного контроля в местах заключения. По словам Каляпина, в колонии Сегежи представителям СПЧ не разрешили снимать на видео разговор с заключенными, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Владимир Путин заявил, что требования к условиям содержания заключенных в России необходимо неукоснительно соблюдать. Он также потребовал от ФСИН «повышать надежность охраны следственных изоляторов и исправительных учреждений за счет современных технологий».