Сирийская армия отбила атаку боевиков на нефтяные объекты у Пальмиры

Сирийская армия отбила в четверг нападение террористов группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) на нефтяные объекты в районе Пальмиры в 240 км от Дамаска. Об этом сообщил представитель командования ВС Сирии.



Террористы ИГ предприняли безуспешную попытку захватить нефтяные колодцы на месторождениях Шаер, Джезаль, Замле и Эль-Махр, передает агентство САНА.



Террористам-смертникам не удалось подорвать у армейских блокпостов четыре начиненные взрывчаткой машины — боевики были обнаружены и уничтожены, пишет «Русская планета».

Попытка террористов захватить военный аэродром Эт-Тааля в районе Шейх-Хасан в 90 км от Дамаска также провалилась. Атака боевиков была успешно отражена.