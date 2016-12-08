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Сирийская армия отбила атаку боевиков на нефтяные объекты у Пальмиры

Террористы-смертники были обнаружены и уничтожены

Сирийская армия отбила в четверг нападение террористов группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) на нефтяные объекты в районе Пальмиры в 240 км от Дамаска. Об этом сообщил представитель командования ВС Сирии.

Террористы ИГ предприняли безуспешную попытку захватить нефтяные колодцы на месторождениях Шаер, Джезаль, Замле и Эль-Махр, передает агентство САНА.

Террористам-смертникам не удалось подорвать у армейских блокпостов четыре начиненные взрывчаткой машины  боевики были обнаружены и уничтожены, пишет «Русская планета». 

Попытка террористов захватить военный аэродром Эт-Тааля в районе Шейх-Хасан в 90 км от Дамаска также провалилась. Атака боевиков была успешно отражена.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Сирийская армия отбила атаку боевиков на нефтяные объекты у Пальмиры

Террористы-смертники были обнаружены и уничтожены

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