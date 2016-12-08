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Самолет ВВС США приблизился к границам Калининградской области

Лайнер прибыл для выполнения оперативного задания

Стратегический разведывательный самолет ВВС США в очередной раз приблизился к границам Калининградской области.

Как сообщает «Клопс.Ru», лайнер вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании к границам на юге Балтики для выполнения оперативного задания. Отмечается, что самолет прибыл для проведения радиотехнической разведки к югу, находясь на высоте 9,5 тыс. м в воздушном пространстве Польши.

Напомним, что это не первый случай полетов американских разведывательных самолетов у российских границ. Ранее военные самолеты США и НАТО провели разведку у границ Ленинградской и Псковской областей. 

Интенсивность самолетов-разведчиков США и НАТО в районе дислокации кораблей ВМФ России в последнее время заметно выросла. Эксперты фиксируют почти каждый день до 2–3 и более таких полетов.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Самолет ВВС США приблизился к границам Калининградской области

Лайнер прибыл для выполнения оперативного задания

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