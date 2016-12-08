Порог долга для ограничения на выезд могут увеличить в три раза

Государственная дума предлагает увеличить сумму долга, после превышения которой должник не сможет выехать за границу, в три раза. Таким образом, «Единая Россия» предлагает повысить порог с 10 тыс. до 30 тыс. рублей. С таким предложением выступил депутат партии Павел Крашенинников, возглавляющий думский комитет по госстроительству и законодательству.

Парламентарий пояснил, что зачастую актуальные сведения о погашении задолженности доходят до приставов с задержкой, вследствие чего многие россияне не могут выехать за границу и остаются без запланированных отпусков. Он подчеркнул, что прежний порог в 10 тыс. рублей следует оставить только для должников по алиментов и по возмещению ущерба для вреда здоровья, сообщает агентство «Прайм».

Данное предложение раскритиковал Артур Парфенчиков, директор Федеральной службы судебных приставов РФ. Он пояснил, что, по статистике службы, 985 тыс. человек имеют ограничение на выезд за границу из-за долгов. Почти 320 тыс. человек из них имеют задолженность меньше 30 тыс. рублей. А из этих 320 тыс. должников больше половины — это лица, управлявшие автотранспортом в состоянии опьянения и уклонившиеся от уплаты штрафа, а также 30 тыс. человек, не выплачивающих алименты.

«В случае принятия таких предложений они выпадут из зоны воздействия достаточно эффективной меры принуждения, как ограничение прав», — цитирует Парфенчикова агентство «РИА Новости».