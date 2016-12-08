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Занятия отменены в 94 школах Ульяновской области

Температура воздуха опустилась до минус 26 градусов

В 94 школах Ульяновской области 8 декабря отменены занятия. Температура воздуха в регионе упала до минус 26 градусов. В связи с этим многие учебные заведения приняли решение не проводить уроки.

В 16 районах области внеплановые каникулы детям назначили в 87 образовательных учреждениях. В самом Ульяновске такое решение приняли всего семь школ. Отдыхать отправились учащиеся начальных классов, пишет 1ul.ru.

«Известия» ранее писали, что уроки в школах пяти районов Якутии отменены из-за сильных морозов. В Жиганском районе столбик термометра опустился ниже 50 градусов.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Занятия отменены в 94 школах Ульяновской области

Температура воздуха опустилась до минус 26 градусов

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