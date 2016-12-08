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В Москве появится памятник Булгакову

Монумент установят на Большой Пироговской улице

Писателю Михаилу Булгакову установят памятник в Москве на Пироговской улице. Данное предложение одобрила комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме. Монумент выполнен скульптором Георгием Франгуляном.

Памятник разместят между 35-м и 37-м домами на Большой Пироговской улице, в сквере около Музея Булгакова, заявил ТАСС председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Изначально монумент должны были установить на Патриарших прудах на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков, однако против этого выступили местные жители и муниципальные депутаты района. В силу этого решение вопроса было отложено, сообщает телеканал «360».

Памятник установят за счет Международного благотворительного фонда имени Чайковского. Писатель предстанет в виде фигуры, парящей над землей, оттолкнувшись от листов с рукописями. На листах, служащих постаментом, будут изображены герои «Мастера и Маргариты», «Белой гвардии» и других известных произведений писателя. Фигура Булгакова будет бронзовой, остальную часть памятника изготовят из гранита.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В Москве появится памятник Булгакову

Монумент установят на Большой Пироговской улице

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