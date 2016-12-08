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Склад со стройматериалами горит в подмосковном Королеве

Площадь пожара составляет около 900 кв. м

Склад со строительными материалами и электроинструментами загорелся в четверг вечером в подмосковном Королеве. По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составляет около 900 кв. м.

Пожар возник в четырехэтажном здании размером 80 на 30 м, расположенном по адресу улица Пионерская, 1б, уточнили в ведомстве.

На складе находится садовый, электро- и бензоинструмент, пластиковые окна, строительные материалы, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В тушении пожара заняты 46 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Склад со стройматериалами горит в подмосковном Королеве

Площадь пожара составляет около 900 кв. м

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