Склад со стройматериалами горит в подмосковном Королеве

Склад со строительными материалами и электроинструментами загорелся в четверг вечером в подмосковном Королеве. По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составляет около 900 кв. м.

Пожар возник в четырехэтажном здании размером 80 на 30 м, расположенном по адресу улица Пионерская, 1б, уточнили в ведомстве.

На складе находится садовый, электро- и бензоинструмент, пластиковые окна, строительные материалы, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В тушении пожара заняты 46 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники.