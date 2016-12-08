Россия и США 10 декабря обсудят вывод боевиков из Алеппо

Российские и американские военные эксперты встретятся в Женеве 10 декабря, чтобы обсудить конкретные детали по выводу боевиков из сирийского Алеппо. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Джоном Керри в Гамбурге.

«Достигнута договоренность о встрече в субботу в Женеве наших военных экспертов и дипломатов для того, чтобы все-таки завершить работу, которая все эти дни достаточно спорадически продолжалась по документу по Алеппо», — заявил министр.

Глава российского дипведомства также сообщил, что в настоящий момент сирийская армия приостановила боевые действия на востоке города для проведения операции по выводу мирных жителей.

«Будет выведена колонна из 8 тыс. человек, и маршрут у нее — 5 км», — отметил он.