Лавров снова обвинил де Мистуру в саботаже переговоров по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров снова обвинил спецпосланника ООН по Сирии Стаффано де Мистуру в саботаже переговоров по Сирии.

На пресс-конференции после совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Гамбурге Лавров заявил, что сорвал голос, убеждая де Мистуру не саботировать переговоры.

«Я голос сорвал, призывая Стаффана де Мистуру перестать саботировать переговоры по Сирии», — сказал дипломат. Лавров добавил, что не стесняется сказать об этом в лицо спецпосланнику ООН.