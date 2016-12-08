Лавров снова обвинил де Мистуру в саботаже переговоров по Сирии

Об этом глава российского МИДа заявил на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел стран ОБСЕ
Глава МИД России Сергей Лавров снова обвинил спецпосланника ООН по Сирии Стаффано де Мистуру в саботаже переговоров по Сирии.
На пресс-конференции после совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Гамбурге Лавров заявил, что сорвал голос, убеждая де Мистуру не саботировать переговоры.
«Я голос сорвал, призывая Стаффана де Мистуру перестать саботировать переговоры по Сирии», — сказал дипломат. Лавров добавил, что не стесняется сказать об этом в лицо спецпосланнику ООН.
«Я не стесняюсь сказать ему это в лицо», — заключил Лавров.