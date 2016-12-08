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Лавров снова обвинил де Мистуру в саботаже переговоров по Сирии

Об этом глава российского МИДа заявил на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел стран ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров снова обвинил спецпосланника ООН по Сирии Стаффано де Мистуру в саботаже переговоров по Сирии.

На пресс-конференции после совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Гамбурге Лавров заявил, что сорвал голос, убеждая де Мистуру не саботировать переговоры.

«Я голос сорвал, призывая Стаффана де Мистуру перестать саботировать переговоры по Сирии»,  сказал дипломат. Лавров добавил, что не стесняется сказать об этом в лицо спецпосланнику ООН.

«Я не стесняюсь сказать ему это в лицо»,  заключил Лавров.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Лавров снова обвинил де Мистуру в саботаже переговоров по Сирии

Об этом глава российского МИДа заявил на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел стран ОБСЕ

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