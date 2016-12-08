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Минфин США внимательно изучит сделку по приватизации «Роснефти»

Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сделку по приватизации «Роснефти» изучит министерство финансов США. Как заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джош Эрнест, специалисты ведомства оценят, какой эффект на финансовый перевод будут иметь санкции.

Других комментариев представитель Белого дома давать не стал.

«Специалисты министерства финансов, которые ответственны за введение и исполнение санкций, внимательно изучат такой [финансовый] перевод, рассмотрят условия сделки, оценят, какой эффект санкции будут иметь на него», — сказал Эрнест, передает «РИА Новости».

19,5% акций «Роснефти» в среду приобрели консорциум компании Glencore и катарский суверенный инвестфонд в равных долях. Сумма сделки составила €10,5 млрд.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Минфин США внимательно изучит сделку по приватизации «Роснефти»

Минфин США внимательно изучит сделку по приватизации «Роснефти»Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест

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