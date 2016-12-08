Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации

По словам юриста, рассмотрение апелляции пройдет в 2017 году

Футболист московского ЦСКА Роман Еременко уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о намерении подать апелляцию на свою дисквалификацию. Об этом сообщил юрист Георги Градев.

«Согласно процедуре, на это (подачу апелляции) есть пять дней, но УЕФА дал нам 12 дней на подачу документов. С УЕФА у нас хороший диалог, никаких проблем нет», — приводит его слова «Р-Спорт».

Юрист отметил, что рассмотрение апелляции ожидается в следующем году.

Напомним, ранее стало известно о том, что 29-летний Еременко с 6 октября 2016 года дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и леверкузенским «Байером». В организме футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Читайте также:

Бышовец: «Часть вины в ситуации с Еременко лежит на РФПЛ»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации

По словам юриста, рассмотрение апелляции пройдет в 2017 году

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке