Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации

Футболист московского ЦСКА Роман Еременко уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о намерении подать апелляцию на свою дисквалификацию. Об этом сообщил юрист Георги Градев.

«Согласно процедуре, на это (подачу апелляции) есть пять дней, но УЕФА дал нам 12 дней на подачу документов. С УЕФА у нас хороший диалог, никаких проблем нет», — приводит его слова «Р-Спорт».

Юрист отметил, что рассмотрение апелляции ожидается в следующем году.

Напомним, ранее стало известно о том, что 29-летний Еременко с 6 октября 2016 года дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и леверкузенским «Байером». В организме футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты.