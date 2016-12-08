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Электричество в 27 населенных пунктах Коми восстановлено

Социально значимые объекты Усть-Цилемского района были переведены на резервные источники питания

Электроснабжение в 27 населенных пунктах Коми полностью восстановлено. Свет в Усть-Цилемском районе республики отключили в 15.45 по местному времени

Социально значимые объекты и часть потребителей были переведены на электроснабжение от пяти резервных источников питания. Были введены в работу два дизель-генератора в поселке Усть-Цильма, по одному  в населенных пунктах Синегорье, Хабариха и Замежное.

Отключение линии 110 кВ от подстанции «Щельяюр». Прибыв к месту ЧП, энергетики обнаружили обрыв грозотроса.

В восстановительных работах было задействовано 13 человек и 2 единицы техники. Сейчас электроснабжение всех потребителей района осуществляется в полном объеме, сообщает ИА «Комиинформ».

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Электричество в 27 населенных пунктах Коми восстановлено

Социально значимые объекты Усть-Цилемского района были переведены на резервные источники питания

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