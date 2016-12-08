Электричество в 27 населенных пунктах Коми восстановлено

Электроснабжение в 27 населенных пунктах Коми полностью восстановлено. Свет в Усть-Цилемском районе республики отключили в 15.45 по местному времени

Социально значимые объекты и часть потребителей были переведены на электроснабжение от пяти резервных источников питания. Были введены в работу два дизель-генератора в поселке Усть-Цильма, по одному — в населенных пунктах Синегорье, Хабариха и Замежное.



Отключение линии 110 кВ от подстанции «Щельяюр». Прибыв к месту ЧП, энергетики обнаружили обрыв грозотроса.



В восстановительных работах было задействовано 13 человек и 2 единицы техники. Сейчас электроснабжение всех потребителей района осуществляется в полном объеме, сообщает ИА «Комиинформ».

