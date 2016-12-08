CAS: боксер Алоян будет лишен серебра Рио-2016 из-за допинга

Российский боксер Миша Алоян будет лишен серебряной медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, которую завоевал в категории до 52 кг, из-за употребления запрещенных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Алоян уличен в нарушении антидопинговых правил, после того как его тест, взятый в соревновательный период 21 августа, показал положительный результат на туаминогептан», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, третье место в категории до 52 кг заняли китаец Ху Цзянгуань и колумбиец Хоэль Финоль.

Также CAS аннулировал результат бронзового призера Олимпиады-2016 в категории до 85 кг, румынского тяжелоатлета Габриэля Синкраяна. В его пробе был обнаружен экзогенный тестостерон.

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears опубликовала информацию о 25 спортсменах из восьми стран, которые употребляли запрещенные вещества. В их число попал и Алоян, также являющийся бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне и двукратным чемпионом мира.

По информации хакеров, спортсмен в последний соревновательный день сдал положительный допинг-тест. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) позднее подтвердило подлинность украденных документов. При этом сам боксер заявил, что никогда не принимал запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что WADA разрешало некоторым американским спортсменам принимать запрещенные препараты, так как они представили справки об их необходимости. В список попали знаменитые теннисистки Винус и Серена Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз.