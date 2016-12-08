Спортивный директор «Сассуоло» может перейти в «Спартак»

Селекционную службу московского «Спартака» может усилить спортивный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Росси, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, 50-летний итальянский специалист займет аналогичный пост. Также существует вариант, что Росси будет отвечать за поиск новичков в Западной Европе.

Инициатором приглашения соотечественника является наставник «Спартака» Массимо Каррера, который работал с Росси в «Ювентусе» с 2010 по 2013 год.

Будучи игроком, Росси выступал за «Комо» на позиции нападающего. После завершения карьеры занялся трансферной деятельностью. В 2006 году он пришел в «Сассуоло», откуда в 2010 году перебрался в «Ювентус». В Турине Росси отвечал за селекцию в молодежном секторе и работал там до 2013 года, после чего вернулся в «Сассуоло».

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