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Минфин РФ изучит нехватку денег на зарплаты бюджетников Забайкалья

В федеральное ведомство с просьбой выделить региону дополнительные средства обратились депутаты Забайкальского края

Минфин России проведет тщательный анализ финансовых проблем Забайкальского края. Сенатор от региона в Совете Федерации Баир Жамсуев сообщил, что ведомство окажет краю помощь.

«Мы должны понимать, что бюджет следующего года также будет сопряжен с большими проблемами и что работа по оптимизации его расходной части будет продолжена»,  сказал Жамсуев на встрече с забайкальскими педагогами.

Он пояснил, что в правительстве сейчас разрабатывается программа развития края, передает ИА FlashSiberia. Ранее неоднократно сообщалось, в Забайкальском крае заблокированы счета почти полусотни бюджетных организаций. Но при этом задержек с зарплатами сотрудников нет.

Региональная федерация профсоюзов заявляла, что в краевом бюджете не хватает средств и даже дополнительные дотации не могут в этом помочь. Фактически организации лишь могут выплачивать зарплату сотрудникам, а отчислений в ПФР и оплат за услуги ЖКХ нет.

К концу декабря долг по заработной плате перед бюджетниками Забайкальского края достигал 246,2 млн рублей.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Минфин РФ изучит нехватку денег на зарплаты бюджетников Забайкалья

В федеральное ведомство с просьбой выделить региону дополнительные средства обратились депутаты Забайкальского края

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