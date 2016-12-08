Правительство ПМР одобрило законопроект об использовании флага РФ

Члены правительства Приднестровской Молдавской Республики одобрили разработанный министерством юстиции законопроект об использовании государственного флага РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства ПМР.

«Предлагаемые изменения утвердят порядок использования российского флага как официального символа, и подчеркнут приверженность и стремление приднестровцев к воссоединению с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Также предложено внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые будут предусматривать ответственность за нарушение порядка использования государственных символов, в том числе иностранного государства на территории ПМР.

В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховный совет ПМР.