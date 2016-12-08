Правительство ПМР одобрило законопроект об использовании флага РФ

Изменения утвердят порядок использования российского флага как официального символа
Члены правительства Приднестровской Молдавской Республики одобрили разработанный министерством юстиции законопроект об использовании государственного флага РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства ПМР.
«Предлагаемые изменения утвердят порядок использования российского флага как официального символа, и подчеркнут приверженность и стремление приднестровцев к воссоединению с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.
Также предложено внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые будут предусматривать ответственность за нарушение порядка использования государственных символов, в том числе иностранного государства на территории ПМР.
В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховный совет ПМР.