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В порту Мурманска предотвращено хищение более 450 кг морепродуктов

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

В порту Мурманска сотрудники линейного отдела МВД на транспорте предотвратили хищение более 450 кг морепродуктов.

Автомобиль с грузом был задержан на КПП морского порта. Остановившие авто полицейские обнаружили в нем рыбную продукцию без сопроводительных документов. В ходе проверки было установлено, что двое работников судна пытаются похитить упаковки с замороженным кальмаром и сельдью.

Как передает «Би-порт», подозреваемые в свой последний рабочий день, забрав документы и личные вещи из каюты судна, решили украсть рыбную продукцию. Они пытались вывести с территории порта 17 коробок с мороженым кальмаром и 12  с сельдью. Сумма похищенного составляет 48 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В порту Мурманска предотвращено хищение более 450 кг морепродуктов

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

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