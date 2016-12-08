В порту Мурманска предотвращено хищение более 450 кг морепродуктов

В порту Мурманска сотрудники линейного отдела МВД на транспорте предотвратили хищение более 450 кг морепродуктов.



Автомобиль с грузом был задержан на КПП морского порта. Остановившие авто полицейские обнаружили в нем рыбную продукцию без сопроводительных документов. В ходе проверки было установлено, что двое работников судна пытаются похитить упаковки с замороженным кальмаром и сельдью.

Как передает «Би-порт», подозреваемые в свой последний рабочий день, забрав документы и личные вещи из каюты судна, решили украсть рыбную продукцию. Они пытались вывести с территории порта 17 коробок с мороженым кальмаром и 12 — с сельдью. Сумма похищенного составляет 48 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».