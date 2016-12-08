В Поморье за год вдвое увеличилось количество невыездных должников. Более 16 тыс. жителей Архангельской области имеют долги по различным категориям исполнительных производств.

По данным FlashNord, долг жителей области перед взыскателями составляет порядка 4 млрд рублей. В УФССП отметили, что большую часть невыездных людей попали должники, уклоняющиеся от выплаты алиментов, кредитов и неплательщики коммунальных услуг.

Отмечается, что запрет на выезд за границу из-за непогашенного долга стимулирует многих к выплате долгов. За 11 месяцев 2016 года более 1,5 тыс. северян закрыли задолженности на сумму более 105 млн рублей.

«Известия» ранее сообщали, что с начала 2016 года судебные приставы ограничили выезд за границу почти для 1 млн граждан РФ из-за долгов.



За девять месяцев приставы вынесли почти 1,6 млн постановлений об ограничении должников на выезд из РФ, что на 50,3% больше, чем в 2015 году. Мера оказалось действенной: за это время удалось взыскать 20,3 млрд рублей.